Джейми Ли Кертис осталась в восторге от появления Памелы Андерсон без макияжа на Неделе моды в Париже

Джейми Ли Кертис призналась, что восхищена поступком Памелы Андерсон, решившей показать свою естественную красоту, появившись на Неделе моды во французской столице без макияжа.

Своим отношением к коллеге по экрану Кертис поделилась в рамках шоу Изабель Марант, которое вышло в эфир 28 сентября.

Актриса призналась, что в восторге от "акта мужества и бунта" Андерсон.

Напомним, что все звезды на это мероприятие надевают лучшие наряды и проводят часы у визажистов, чтобы поразить красотой окружающих.