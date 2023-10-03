Константин Райкин слыл и был крутым ловеласом, ему не удалось окрутить только Ирину Муравьеву

Константин Райкин всегда признавал, что он - не высокий голубоглазый блондин.

Я лысый и маленький, при этом могу спокойно на себя смотреть. Мало того - в своей лысости и маленькости я вижу преимущество перед голубоглазыми блондинами. Могу позволить себе то, чего никто из них не может, - цитирует артиста автор канала "Цветок кактуса" на платформе Дзен.

Артист говорил об актёрском амплуа, но эти слова можно отнести и к его личной жизни: Константин слыл и был неутомимым ловеласом. Огромным числом побед на любовном фронте, какие были у него, мог похвастаться не каждый высокий и голубоглазый блондин.

Внешность звезды всегда была далека от эталонной. Но это ничто с его мощным обаянием актёра и умении ухаживать за женщинами. Автор пишет, что, по слухам, звезда имел бурные романы с Натальей Варлей и Мариной Неёловой.

А фигуристка Ирина Роднина вообще называла Константина новым мужем. Влюблённые не скрывали роман, однако этому браку было не суждено состояться.

Остепенился Райкин к 27 годам. Он стал преподавать в ГИТИСе на актёрском факультете, им была очарована вся женская половина. Но звезда «Труффальдино из Бергамо» особо выделял студентку Марию Овчинникову.

Костя стал первым парнем Маши, однако потом неожиданно переключился на другую, ее лучшую подругу Елену Курицыну, - рассказывала актриса Марина Шиманская. Представляете, какая трагедия получилась, когда Райкин вдруг объявил, что женится на Лене!

По словам однокурсницы, Лене тогда было 18 лет, она была миниатюрной - как ребенок.

Но романы Константина Райкина с его женитьбой не закончились, и пара развелась, не прожив трёх лет.

Во второй раз он женился на Алагез (Гулей) Салаховой - дочери знаменитого художника Таира Салахова. Они были знакомы с детства. По словам автора, Райкин-младший и после второй женитьбы погуливал. Алагез переживала, но терпела.

Друзья Константина рассказывали, что тот хвастался перед ними, что любую может "уговорить", только вот "Ирка Муравьева отказала"!

Но через пять лет Райкин опять влюбился в другую и заявил о разводе. Он ушел к Татьяне Веденеевой. Но ничего путного из этого не вышло, и череда новых романов продолжилась.

Наконец, Константин женился в третий раз. Его избранницей стала актриса Елена Бутенко. В 1988 году у пары родилась дочь Полина. Она тоже стала актрисой. И Елена, и Полина сегодня служат в театре «Сатирикон», который является детищем Константина Райкина.

Сестра Константина, актриса Екатерина Райкина, отмечала, что любвеобильностью брат пошел в знаменитого отца. Тем не менее, великий Аркадий Райкин всю жизнь прожил со своей женой Руфью Марковной.