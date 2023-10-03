Власти Испании активно сражаются с песчаными замками на пляжах

В разных странах можно наткнуться на странные законы, смысл которых трудно объяснить. Один из них - запрет властей Испании на строительство на пляжах песочных замков. Это нельзя делать как детям, так и взрослым.

Действует он в отдельных регионах. Наказание тоже зависит от региона. За песочный замок в разных частях Испании придется заплатить штраф от 100 до 150 евро.

Чем испанцев так не устраивают безобидные песочные замки? Оказывается, речь идет о безопасности пляжей.

Дело в том, что такие строения могут помешать спасателям вовремя оказать помощь тонущему человеку. По логике властей, песчаные постройки создают ненужные преграды на пути спасателей, не дают им быстро выполнить свой долг.