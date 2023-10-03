Белый дом запрещает официальные поездки на конференции по ископаемому топливу

13:10 2023-10-03
Белый дом запрещает официальные поездки на конференции по ископаемому топливу

Белый дом запрещает высокопоставленным чиновникам администрации ездить на международные энергетические мероприятия, которые продвигают углеродоемкие виды топлива, включая нефть, природный газ и уголь.

Рекомендации, исходящие от Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, были раскрыты в служебной записке Министерства энергетики (DOE), выпущенной внутри агентства сотрудникам агентства 15 сентября и полученной Fox News Digital. 

Автором меморандума является заместитель министра энергетики Дэвид Тёрк, который изложил ограничения на поездки и заявил, что чиновники должны получить одобрение СНБ, прежде чем участвовать в каком-либо глобальном энергетическом мероприятии.

В этом руководстве излагается презумпция того, что агентства и ведомства будут продолжать международное сотрудничество в области энергетики, которое продвигает проекты чистой энергетики.

В меморандуме отмечается, что руководство вступило в силу в ноябре 2021 года и распространяется на все международные соглашения в сфере энергетики. 

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