Белый дом запрещает официальные поездки на конференции по ископаемому топливу

Рекомендации, исходящие от Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома, были раскрыты в служебной записке Министерства энергетики (DOE), выпущенной внутри агентства сотрудникам агентства 15 сентября и полученной Fox News Digital.

Автором меморандума является заместитель министра энергетики Дэвид Тёрк, который изложил ограничения на поездки и заявил, что чиновники должны получить одобрение СНБ, прежде чем участвовать в каком-либо глобальном энергетическом мероприятии.

В этом руководстве излагается презумпция того, что агентства и ведомства будут продолжать международное сотрудничество в области энергетики, которое продвигает проекты чистой энергетики.

В меморандуме отмечается, что руководство вступило в силу в ноябре 2021 года и распространяется на все международные соглашения в сфере энергетики.