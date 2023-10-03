Германия рассматривает варианты выхода из тупика с Францией по ядерной энергетике

В документе излагаются три варианта решения того, как правительства могут поддерживать существующие электростанции, такие как стареющие атомные генераторы во Франции, без субсидирования операторов.

Франция настаивает на правилах, которые позволили бы ей обеспечить большую стабильность контролируемой государством компании Electricite de France SA и привлечь новые источники финансирования для продления срока службы ее реакторов.

Германия блокирует эту инициативу из-за опасений, что ее собственные цены на энергоносители могут снизиться, если EDF сможет продавать электроэнергию по неэкономичным ценам.

Германия и Франция спорят по другим элементам климатических планов ЕС, таким как эффективный запрет на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года и роль ядерной энергетики в энергетическом балансе блока.