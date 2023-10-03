Венгерский промышленник Отто Синко призывает ввести в стране евро

Руководитель Videoton Zrt. считает, что после годичной рецессии, столкновения с валютным кризисом, самой быстрой инфляции в блоке и приостановки важнейшего финансирования ЕС из-за демократических проблем Венгрия не должна терять времени, взяв на себя обязательство присоединиться к еврозоне и принять ценности ЕС.

Синко полагает, что график перехода на евро сам по себе будет иметь стабилизирующий фактор, особенно если он будет сочетаться с политическими шагами, которые позволят заключить мир с ЕС.

Брюссель и Будапешт находятся в противостоянии по поводу демократических ценностей после более чем десятилетия консолидации власти Орбаном.

Проблемы взяточничества и верховенства закона привели к прекращению финансирования ЕС на сумму более 30 миллиардов долларов.