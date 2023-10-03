Бородина сообщила, почему ее постоянно критикует Собчак

Недавно Ксения Собчак осудила свою экс-коллегу Ксению Бородину за то, что та не оказывает никакой поддержки своей подруге Елене Блиновской, которая угодила сейчас в очень неприятную ситуацию.

Журналистка напомнила, что основательница марафонов "возила приятельницу в Париж на шопинг".

Бородина отреагировала на нападки Собчак, отметив, что ей льстит подобное внимание, но очень не нравится ложь, которую о ней распространяют.

Знаменитость заверила, что все покупки во французских бутиках оплачивала сама.