Часто можно встретить мнение о том, что настоящая фамилия Адольфа Гитлера— Шикльгрубер

Когда Алоис стал совершеннолетним, то принял фамилию своего отца — Гитлер. Она же и была передана его сыну Адольфу.

Получается, что Адольф Гитлер никогда не был Шикльгрубером. Вообще никогда.

Откуда же возникло это утверждение?

Оно является городской легендой, которая существует с 1920-х годов, она повлияла даже на деятельность некоторых историков, утверждавших, что у Гитлера была фамилия Шикльгрубер.

Данное заблуждение оказалось настолько сильным, что существует и в наши дни.