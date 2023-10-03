Часто можно встретить мнение о том, что настоящая фамилия Адольфа Гитлера— Шикльгрубер

Когда Алоис стал совершеннолетним, то принял фамилию своего отца — Гитлер. Она же и была передана его сыну Адольфу.
Получается, что Адольф Гитлер никогда не был Шикльгрубером. Вообще никогда.
Откуда же возникло это утверждение?
Оно является городской легендой, которая существует с 1920-х годов, она повлияла даже на деятельность некоторых историков, утверждавших, что у Гитлера была фамилия Шикльгрубер.
Данное заблуждение оказалось настолько сильным, что существует и в наши дни.
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