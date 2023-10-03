Одна из самых странных историй в биографии Гитлера связана с британским солдатом Генри Тенди

Чемберлен обратил внимание на картину, которая висела на стене. На ней один солдат нёс другого солдата. Премьер-министр спросил у Адольфа, почему он решил её повесить.

Гитлер рассказал, что во время Первой мировой войны был ранен и брёл по полю боя, стремясь найти немецкие окопы. На его пути повстречался британский солдат.

Он мог выстрелить в Адольфа, но не сделал этого. Видимо, пожалел. Гитлер утверждал, что запомнил лицо этого человека. О нём позже писали в газетах. Этим солдатом оказался Генри Тенди.

Пресса, узнав об этом рассказе, подхватила его. Журналисты нашли Генри Тенди и стали расспрашивать об истории, которую рассказал Гитлер.

Солдат подтвердил, что пощадил несколько немцев во время Первой мировой. Но был ли среди них Гитлер, он не знал, так прошло слишком много времени.

Интересно, что впоследствии Тенди утверждал, что жалел о том, что не пристрелил Адольфа. Ведь это могло существенно повлиять на историю всего человечества. Но неизвестно, встречались ли они на войне.

Никаких доказательств, кроме рассказов, нет.

Поэтому историки не могут подтвердить или опровергнуть данную историю, но фактом является то, что Генри Тенди действительно существовал и, если действительно встречался с Гитлером, то спас его, о чём жалел долгие годы.