Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Всё было относительно нормально, пока не разбомбили завод опиатов в Германии.
После этого Адольф Гитлер ощутил существенное ухудшение своего состояния.
У него началась своеобразная ломка, поэтому, как говорят многие исследователи этой личности, он и выглядел так плохо в последние годы своей жизни.
Но в то-же время:
Гитлер уделял большое внимание своему здоровью. Поэтому пища, которая попадала к нему на стол, проходила тщательную проверку.
Гитлер старался не есть мясо, считал, что это неправильно. Ведь животные страдают, из-за того, что люди их едят.
Такие слова из уст Гитлера, учитывая, как он расправлялся с мирными людьми и целыми народами, звучат очень странно.
Историки неоднозначно оценивают данный факт. Многие указывают на то, что Гитлер иногда позволял себе есть мясо.
Скорее всего, в данном случае речь идет о том, что он заботился о здоровье. А чувства к животным стали частью пропаганды, которая была в то время в Германии.
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