Гитлер зависел от опиатов, которые ему прописывали врачи

Всё было относительно нормально, пока не разбомбили завод опиатов в Германии.

После этого Адольф Гитлер ощутил существенное ухудшение своего состояния.

У него началась своеобразная ломка, поэтому, как говорят многие исследователи этой личности, он и выглядел так плохо в последние годы своей жизни.

Но в то-же время:

Гитлер уделял большое внимание своему здоровью. Поэтому пища, которая попадала к нему на стол, проходила тщательную проверку.

Гитлер старался не есть мясо, считал, что это неправильно. Ведь животные страдают, из-за того, что люди их едят.

Такие слова из уст Гитлера, учитывая, как он расправлялся с мирными людьми и целыми народами, звучат очень странно.

Историки неоднозначно оценивают данный факт. Многие указывают на то, что Гитлер иногда позволял себе есть мясо.

Скорее всего, в данном случае речь идет о том, что он заботился о здоровье. А чувства к животным стали частью пропаганды, которая была в то время в Германии.