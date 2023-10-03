Утяшева рассказала, что позволяет разнообразить секс в браке с Волей

В новом выпуске Ютуб-канала "Дерзкая готовка" Ляйсан Утяшева сообщила, что именно помогает поддерживать страсть в отношениях после 10 лет совместной жизни с Павлом Волей.

Ведущая убеждена, что секс можно освежить и без ролевых игр, а также других интимных игрушек за счет поддержания здоровья и физической формы. По словам знаменитости, пребывая в отличном состоянии, организм сам "откликнется".

Утяшева отметила, что до сих пор поддерживает растяжку, к чему и своих поклонников призывает.

По рекомендациям Ляйсан, и Воля занялся своим телом.