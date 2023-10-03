Северная Корея занимается активным экспортом морепродуктов

В этом бы не было ничего, если бы не одно "но" — в КНДР многие люди голодают.
Ситуация настолько плохая, что приходится заниматься поставками более дешевого продовольствия из других стран.
В этом бы не было ничего, если бы не одно "но" — в КНДР многие люди голодают.
Ситуация настолько плохая, что приходится заниматься поставками более дешевого продовольствия из других стран.
Наталья Гончарова
Известно, что звезда Голливуда Брэд Питт уже представил свою новую избранницу Инес де Рамон своим друзьям. Следующий этап - знакомство возлюбленной с детьми от Анджелины Джоли.
Наталья Гончарова
Оказывается, поиски финансирования для своего нового проекта для режиссера Валерия Переверзева оказались делом непростым. Нашелся человек, который дал деньги, но при условии, что картина будет носить название "Брат-3".
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