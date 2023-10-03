Экс-супруга Птахи рассказала, как музыкант пытается вернуть ее

Лана Реутова рассказала в рамках шоу "Много половин" на Rutube, что ее бывший муж, рэпер Птаха, хочет вернуть ее расположение к себе и вместе воспитывать общую дочь.

Жена музыканта отмечает, что Давид Нуриев (настоящее имя артиста) был шокирован тем, что Лана подала на развод.

Молодая женщина признается, что дала музыканту шанс, глядя на его желание вернуть отношения.

В настоящее время супруги живут не вместе, но Птаха не теряет надежды в ближайшее время вернуть возлюбленную.

Известно, что артист до сих пор не снял обручальное кольцо.