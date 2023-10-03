Бывшая вокалистка группы Серебро выложила в Сеть откровенный снимок, где прирыла голую грудь взбитыми сливками

Откровенной публикацией 29-летняя певица Катя Кищук поделилась на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.
На снимке артистка лежит на полу в бежевых чулках, нижнем кружевном белье, а абсолютно голую грудь она покрыла взбитыми сливками, выложенными в виде бюстгальтера.
Знаменитость распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза.
Завершающей деталью стал чокер черного цвета с длинными шипами.
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