Бывшая вокалистка группы Серебро выложила в Сеть откровенный снимок, где прирыла голую грудь взбитыми сливками

14:24 2023-10-03
Бывшая вокалистка группы Серебро выложила в Сеть откровенный снимок, где прирыла голую грудь взбитыми сливками

Бывшая солистка популярного музыкального коллектива "Серебро" Катя Кищук решила порадовать поклонников, поделившись в соцсетях своей очень откровенной фотографией.

Откровенной публикацией 29-летняя певица Катя Кищук поделилась на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

На снимке артистка лежит на полу в бежевых чулках, нижнем кружевном белье, а абсолютно голую грудь она покрыла взбитыми сливками, выложенными в виде бюстгальтера.

Знаменитость распустила волосы, сделала макияж с акцентом на глаза.

Завершающей деталью стал чокер черного цвета с длинными шипами.

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