Звезда сериала Жизнь по вызову Чурина призналась, что обожает жить за городом

Анна Чурина призналась, что "кайфует", когда находится в собственном доме в Подмосковье. Бывать здесь звезде экрана и сцены приходится не так часто, как хотелось бы.
Много времени знаменитость находится вне собственного жилья по работе.
Гастроли с театром, съемки в Москве и других городах - обычное дело для актрисы.
Дочь артистки собирается переезжать в столичную квартиру, куда мать также намерена частенько наведываться.
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