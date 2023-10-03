Звезда сериала Жизнь по вызову Чурина призналась, что обожает жить за городом

Анна Чурина призналась, что "кайфует", когда находится в собственном доме в Подмосковье. Бывать здесь звезде экрана и сцены приходится не так часто, как хотелось бы.

Много времени знаменитость находится вне собственного жилья по работе.

Гастроли с театром, съемки в Москве и других городах - обычное дело для актрисы.

Дочь артистки собирается переезжать в столичную квартиру, куда мать также намерена частенько наведываться.