Буланова отреагировала на угрозы со стороны Разина

Татьяна Буланова недоумевает, почему экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин так себя ведет, но призывает организаторов усилить меры безопасности.
Музыкальный деятель не угрожает участникам концерта по поводу 50-летия музыкального коллектива физической расправой, но обещает "молиться, чтобы они заболели".
Разин заверил, что всех, кто примет участие в мероприятии, "ждет тяжелая судьба".
Концерт в честь легендарной группы должен состояться 17 октября текущего года.
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