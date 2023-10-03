Логинов сообщил, каким будет его персонаж Гена Букин в продолжении сериала Счастливы вместе

Виктор Логинов назвал семейство Букиных патриотами своего региона, так как они по-прежнему будут жить в Екатеринбурге.

Главной задачей перезапуска проекта артист назвал сохранение его старых фанатов и привлечение новых.

Логинов сообщил, что его герой Гена Букин теперь будет носить бороду, но не изменит своим прежним атрибутам таким, как, к примеру, костюм.

Место работы глава семьи также менять не будет. Он продолжит продавать обувь в магазине.