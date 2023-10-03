Режиссер Брата-3 Переверзев объяснил, что назвал так фильм его инвестор

Режиссер Валерий Переверзев рассказал о выборе названия для своей картины "Брат-3". В интервью RT он сообщил, что изначально сценарий, который высоко оценили эксперты, предполагал создание артхаусного кино, деньги на съемку которого найти задача очень сложная.

Когда на горизонте появился человек, готовый вложить средства в проект, режиссер долго не думал. Кинодеятелю было все равно, как называется его фильм, главное - реализовать замысел.

Инвестор потребовал, чтобы картина называлась "Брат-3". Сказано - сделано!

Самое интересное, что несмотря на запуск работы над лентой, инвестор принял решение от него отказаться, а название осталось.