Брэд Питт намерен познакомить новую возлюбленную Инес Де Рамон со своими наследниками от Анджелины Джоли

По имеющейся информации, Брэд Питт вот-вот познакомит свою новую любовь Инес Де Рамон с сыновьями и дочерьми от Анджелины Джоли.

На прошлой неделе голливудский актер уже успел представить девушку своим друзьям.

Близкие Питту люди утверждают, что он любит Инес, но хочет посмотреть, пройдут ли эти отношения определенные испытания (дети, расстояние, время).

Информация о романе Брэда и Инес появилась в ноябре прошлого года.

Рамон - диетолог, фитнес-тренер и дизайнер ювелирных украшений. В актерскую тусовку женщина попала, так как успела побывать замужем за звездой сериала "Дневники вампира" Полом Уэсли.