Супруга Николаева Проскурякова в первый раз рассказала о своих переживаниях из-за госпитализации музыканта

Исполнительница Юлия Проскурякова призналась, что от переживаний по поводу попадания Игоря Николаева в больницу ее спасло участие в съемках.
Благодаря работе артистке удалось отвлечься.
Оказывается, жена композитора снималась в многосерийной ленте "Детектив на все руки 2", работа над которой уже завершена.
Юлия не забыла поблагодарить коллег по проекту, отметив, что он "очень вовремя" пришел в ее жизнь и помог пережить волнительный период.
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