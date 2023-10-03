Супруга Николаева Проскурякова в первый раз рассказала о своих переживаниях из-за госпитализации музыканта

Исполнительница Юлия Проскурякова призналась, что от переживаний по поводу попадания Игоря Николаева в больницу ее спасло участие в съемках.

Благодаря работе артистке удалось отвлечься.

Оказывается, жена композитора снималась в многосерийной ленте "Детектив на все руки 2", работа над которой уже завершена.

Юлия не забыла поблагодарить коллег по проекту, отметив, что он "очень вовремя" пришел в ее жизнь и помог пережить волнительный период.