Милохина призвали в армию: повестка пришла по месту воинского учета блогера в Анапе

Телеграм-канал Mash сообщает, что повестка Дане Милохину была доставлена в период осеннего призыва, но родитель звезды интернета Дмитрий Тюленев ее не принял, сообщив, что наследник пребывает за рубежом.

Известно, что в сентябре текущего года блогер недолго был в РФ, чем спровоцировал возмущение соотечественников в Сети.

Руководитель же Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина тут же направила обращение в Минобр РФ, потребовав призвать знаменитость в армию.

Даня признался, что подобный напор его не на шутку перепугал, из-за чего он спешно вернулся в ОАЭ.