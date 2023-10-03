Приемный отец Милохина Тюленев заявил, что сына в армию не призывали 2 октября

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев в интервью НСН отрицал сведения о том, что 2 октября работники военкомата Анапы приходили к нему с повесткой по месту прописки сына.

Родитель знаменитости уточнил, что в сентябре наследника просто искали сотрудники полиции, когда Екатерина Мизулина сообщила о его нахождении в российском государстве.

Ранее Телеграм-канал сообщил, что Милохину 2 октября пришла повестка по месту постановки его на воинский учет в Анапе, а отец звезды интернета не принял документ, сообщив, что сын сейчас находится не в России.

Тюленев уточнил, что полицейские, приходившие в сентябре, просили сообщить о местонахождении Дани, так как им поручили отдать ему повестку в военкомат. Дмитрий заверил стражей порядка, что не в курсе того, прибыл ли его наследник в РФ, а не то что, где он конкретно находится.