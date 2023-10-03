Зверев объяснил, как Пугачевой удается оставаться молодой в свои 74 года

Сергей Зверев сообщил о том, что Алла Пугачева никогда в своей жизни не завидовала.

Бьюти-мастер считает это важным условием в сохранении молодости и привлекательности.

Зверев убежден, что женщина стремительно стареет, завидуя другой представительнице слабого пола. По мнению знаменитости, второй подборок и "гусиные лапки" - признаки этих негативных эмоций.

Также стилист отметил, что Алла Борисовна никогда не занималась магией, а потому выглядит отлично.