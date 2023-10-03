Асмус играла в постановке Леди Макбет Мценского уезда с ногой в гипсе, а никто из зрителей даже не догадался об этом

Вчера Кристина Асмус играла в спектакле "Леди Макбет Мценского уезда" на сцене театра имени Ермоловой, а зрители, которые не в курсе, что актриса пережила операцию из-за перелома ноги, так и не узнали, что она выступает с гипсом.

Сложный перелом ноги со смещением знаменитость заработала себе на съемках в Выборге, но работать не перестала.

Актриса сообщила, что после этого спектакля в гримерке ее встречали аплодисментами, уверяя, что это лучшая ее работа.

Асмус также сообщила, что билетов на ее следующий спектакль осталось очень мало, а потому порекомендовала приобретать своим поклонникам билеты уже на ноябрь.