Баста вручил своей супруге ключи от авто стоимостью в 70 000 000 рублей

Елена Пинская-Вакуленко похвасталась подарком от мужа на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Возлюбленная рэпера в восторге от автомобиля Rolls-Royce Cullinan, стоимость которого равна 70 000 000 российских рублей.

Также Елена рассказала, что муж преподнес ей "те самые кроссовки" "Nike", отметив, что любимый мужчина продолжает ее баловать спустя 16 лет совместной жизни.

Жена написала, обращаясь к музыканту: "Восхищаюсь тобой и твоим умением делать меня счастливой".