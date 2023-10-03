Forbes назвал самого богатого американского миллиардера

18:40 2023-10-03
Forbes назвал самого богатого американского миллиардера

Илон Маск, владелец компаний Tesla и SpaceX, остался на первом месте в списке богатейших людей США, его состояние не изменилось с 2022 года несмотря на покупку Twitter и оценивается в 251 миллиард долларов, следует из данных Forbes.

На второе место поднялся основатель и бывший глава Amazon Джефф Безос, его состояние выросло до 161 миллиарда долларов со 151 миллиарда в 2022 году.

Вслед за ним Forbes указывает Ларри Эллисона, сооснователя и бывшего гендиректора корпорации Oracle, специализирующейся на информационных технологиях.

Состояние Эллисона оценивается в 158 миллиардов долларов - увеличение со 101 миллиарда в прошлом году - максимально среди остальных участников благодаря популярности искусственного интеллекта, пишет Forbes.

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