Бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей

18:47 2023-10-03
Бывшая девушка Маска подала в суд из-за родительских прав на детей

Бывшая девушка американского предпринимателя Илона Маска, известная под псевдонимом Граймс, подала на миллиардера и владельца соцсети Х в суд для установления родительских прав на трех детей, пишет издание San Francisco Standard.

С мая 2018 года миллиардер Маск был в гражданском браке с канадской певицей и музыкантом Граймс (урожденной Клэр Буше). В 2020 году у пары родился первенец, которому они дали имя X Æ A-12 (произносится имя как "Икс Эш Эй Твелв Маск").

В сентябре 2021 года Маск и Граймс расстались, а в конце 2021 года у пары появился второй ребенок. Девочка, которую выносила суррогатная мать, получила имя Экза Дарк Сайдириэль (Exa Dark Sideræl).

Позднее портал Business Insider со ссылкой на еще не опубликованную биографию американского предпринимателя Илона Маска сообщил, что у бизнесмена и Граймс есть тайный третий ребенок по имени Техно Механиус.

"Буше подала "ходатайство об установлении родительских отношений" 29 сентября, говорится в протоколах суда", - пишет издание.

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