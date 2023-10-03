Бузова рассказала, как содержала возлюбленного-бандита

Поющая ведущая Ольга Бузова в интервью Телеграм-каналу ZHARA MAG сообщила, что экс-бойфренд был бандитом, сидевшим у нее на шее.

Знаменитость снимала для них жилплощадь на свою стипендию. Время от времени влюбленным привозила еду сестра Ольги Анна.

Бузова вспоминает, что очень часто просто им не было даже, что есть.

Поющая ведущая призналась, что финансы для нее никогда не были главным в отношениях с мужчиной. Важно для звезды экрана и сцены, чтобы возлюбленный был реализован, чтобы не конкурировать с ней.