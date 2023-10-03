Mash: Милохину официально прислали повестку в армию

Известно, что приемный отец блогера отказался принимать документ и заявил, что сын находится заграницей. При этом, по словам Дмитрия Тюленева, представители военкомата ушли, однако обещали вернуться.

К слову, сейчас в России проходит осенний призыв.

Напомним, что тиктокер спешно покинул родину в начале сентября. Он улетел в Дубай из-за слухов о его возможном приеме на службу в армию. Ранее этого потребовала глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.