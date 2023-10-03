ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 78 копеек

19:20 2023-10-03
ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 78 копеек

Центральный банк Российской Федерации установил официальный курс доллара на уровне 99,27 рубля, повысив его на 78 копеек.

Официальный курс евро составил 104,06 рубля на 19 копеек выше предыдущего показателя.

Доллар и евро дорожали в конце февраля и первой половине марта 2022 года. 22 февраля официальный курс американской валюты равнялся 76 рублям и 76 копейкам, а 2 марта он превысил 100 рублей впервые после деноминации 1998 года.

Курс евро впервые превысил сторублевую отметку 28 февраля. 11 марта один евро стоил 132 рубля и 95 копеек, а один доллар – 120 рублей и 60 копеек.

Начиная со второй половины марта 2022 года стоимость американской и европейской валюты снижалась, пока в июне доллар не стал стоить 51,16 рубля, а евро – 53,86 рубля.

Для доллара этот показатель стал самым низким в 2022 году, а курс евро 30 сентября снижался до 52,73 рубля.

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