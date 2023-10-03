Эксперты рассказали, сколько стоят круизы по Байкалу

Интерес к отдыху на воде на самом глубоком озере мира превышает предложение. Сейчас из-за нехватки современных теплоходов в круизы по озеру отправляется до 500 тысяч туристов в год, хотя сюда приезжает до трех миллионов гостей. Местные власти говорят о необходимости замены флота.

По-настоящему комфортное путешествие по озеру сейчас возможно только на двух теплоходах – "Империя" и "Александр Великий", а также одном экспедиционном судне – "Бирюсе", подтверждают эксперты. Есть предложения и для менее комфортных поездок – с меньшим общественным пространством, санузлами вне кают.

Эксперты говорят, что аудитория таких путешествий все более молодеет. Раньше круизы по озеру интересовали туристов старше 60 лет, сейчас – от 35 лет, причем среди них много семей с детьми. У них более высокие запросы к качеству отдыха. Туроператоры озабочены постройкой нового комфортабельного теплохода.