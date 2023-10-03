Netflix планирует повысить цены на подписки после забастовки актеров

Ранее сервис убрал для новых пользователей в США и Великобритании базовую подписку, которая была самым дешевым вариантом просмотра без рекламы. Сейчас стоимость подписки с рекламой составляет 6,99 доллара в месяц, а без рекламы - 15,49 доллара.

"Netflix планирует поднять цены на свой сервис без рекламы через несколько месяцев после окончания продолжающейся забастовки голливудских актеров", - пишет газета со слов источников.

WSJ уточняет, что пока не известно, какой будет новая цена и когда именно решение о повышении стоимости будет принято. Сначала цена на подписки может быть повышена для рынков США и Канады, но впоследствии это коснется пользователей по всему миру, пишет газета.