Как сложилась судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной на Земле

19:45 2023-10-03
Как сложилась судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной на Земле

Единственная ученица знаменитого Ивана Поддубного, эта силачка с легкостью передвигала мебель и побеждала профессиональных борцов-мужчин. Закончила жизнь в нищете и одиночестве, прожив лишь 50 лет.

Иван Поддубный - настоящий русский богатырь, заслуженный артист РСФСР, мастер спорта, пятикратный чемпион мира по борьбе.

Лучшей и единственной ученицей он называл именно Агафью Завидную.

Она была из тех редких женщин, которые могли не просто похвастаться недюжинной силой, но даже бороться на равных с сильнейшими мужчинами-атлетами.

Откуда же взялся этот самородок, каким был путь к успеху у этой выдающейся спортсменки и почему так нелепо оборвался?..

Чудо-ребенок

Родилась Агафья при необычных обстоятельствах. У родителей она была долгожданным ребенком и явилась, словно чудо, дар небес.

Они очень долго были бездетными и уже почти отчаялись. Пара просила помощи даже у знахарей.

Вдруг, в один момент, непонятно почему, у них начали появляться дети, один за другим. Первой родилась именно Агафья.

Это случилось, когда матери исполнилось 30 лет, а отцу стукнуло уже 60. Потом у них было еще 13 детей, но выжили из них только 4.

Агафья была не по годам рослая и физически крепкая, к тому же очень миловидная.

В 12 лет она уже казалась взрослой совершеннолетней девушкой, поэтому и ухажеров было хоть отбавляй.

Родители страшно переживали из-за этого, но напрасно: сильная девочка отлично могла постоять за себя уже тогда, обидеть ее точно никто не мог.

Изображение статьи

Встреча с Поддубным

В 12 лет эта девочка-силачка устроилась на работу горничной в гостиницу родного города.

Там она при необходимости без труда двигала тяжелую мебель, чем крайне удивляла коллег и постояльцев.

В один прекрасный день судьба свела ее с легендарным силачем Иваном Поддубным.

Когда он познакомился в Агафьей, то был глубоко впечатлен ее способностями.

Он пришел к родителям девочки и сразу сообщил, что это одаренное создание точно станет звездой, если пойдет выступать к нему в цирк.

Поддубный смог убедить чету Завидных отдать ребенка на обучение цирковому ремеслу. После этого Агафья начала свой стремительный путь к успеху.

Молодая артистка

Уже в с первых дней тренировок ошеломленный Поддубный понял, что Агафья действительно самородок.

Девушка легко жонглировала тяжеленными гирями, которые мог поднять только ее наставник и то после серии подходов и подготовительных упражнений.

Ученица была прилежной, но неуклюжей, это бросалось в глаза во время занятий со спортивными снарядами.

Однако такая нерасторопность и угловатость движений быстро забывались на фоне невероятных силовых умений молодой силачки.

Через несколько лет юная Агафья уже участвовала в боях с профессионалами в своем деле, и это были мужчины - лучшие из лучших.

Она их легко побеждала, а вот встреча с эстонской спортсменкой Мариной Лурс закончилась неудачой.

Сказалось отсутствие опыта, и победа досталась более подготовленной сопернице.

Изображение статьи

Незавидный конец пути Агафьи Завидной

Так случилось, что Завидная, став уже известной артисткой, решила работать одна. Тут они расстались с Поддубным, и каждый пошел своей дорогой.

Агафья была на пике популярности, ей сопутствовал головокружительный успех.

На выступлениях женщины-богатыря всегда собирались полные залы. Деньги текли рекой.

Однажды все рухнуло, жизнь пошла под откос так же внезапно и одномоментно, как перед этим повела в гору и посулила славу и богатство.

Как-то Агафья гастролировала с артистами по стране и попала в переделку.

Бандитская шайка устроила засаду во время проезда труппы по украинским степям, пытаясь ограбить.

Женщина-богатырь попробовала защитить людей и имущество, но была серьезно ранена ударом сабли. О цирковой карьере пришлось забыть.

Агафья вернулась домой и потратила почти все заработанные деньги на долгое лечение.

Когда силачка начала поправляться и почти вернулась к нормальной жизни, за ней приударил местный милиционер.

Он не давал Агафье проходу, в какой-то момент между ними произошла одна из многочисленных ссор, мужчина выхватил револьвер и в упор выстрелил в Завидную.

Новое ранение привело к череде операций, денег больше не осталось.

Некогда знаменитая силачка, которая купалась в деньгах, теперь жила в глубокой бедности.

После очередного оперативного лечения Завидная так и не смогла восстановиться и умерла.

Ее жизнь на тот момент протекала почти в полной нищете и одиночестве, дожила богатырша-Агафья лишь до 50 лет.

Показать следующие комментарии
Фото
Иван Ободов
21:32

Иван Ободов

Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией

Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией

Польша и Чехия вводят пограничный контроль со Словакией сроком на 10 дней, пишет МИА «Россия сегодня» со ссылкой на сообщение должностных лиц в аккаунтах соцсети Х.
Иван Ободов
21:23

Иван Ободов

Киркоров назвал артиста номер один на российской сцене

Киркоров назвал артиста номер один на российской сцене

Король поп-сцены проанализировал шоу-бизнес и ответил, кого можно смело назвать первым номером на российской эстраде.
Светлана Репина
21:19

Светлана Репина

Илону Маску грозит иск о мошенничестве за позднее раскрытие доли в Twitter

Илону Маску грозит иск о мошенничестве за позднее раскрытие доли в Twitter

Американский судья Эндрю Картер обязал Илона Маска предъявить большую часть иска, утверждающего, что в прошлом году он обманул бывших акционеров Twitter.
Светлана Репина
21:16

Светлана Репина

Эрдоган заявил, что Турция ожидает от союзников большей поддержки в борьбе с терроризмом

Эрдоган заявил, что Турция ожидает от союзников большей поддержки в борьбе с терроризмом

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ожидает конкретных шагов от союзников в поддержку борьбы Турции с терроризмом после взрыва бомбы в Анкаре на выходных.
Светлана Репина
21:12

Светлана Репина

Пакистан приказал нелегальным иммигрантам, в том числе 1,73 миллиона афганцев, покинуть страну

Пакистан приказал нелегальным иммигрантам, в том числе 1,73 миллиона афганцев, покинуть страну

Пакистан во вторник приказал всем нелегальным иммигрантам, включая 1,73 миллиона граждан Афганистана, покинуть страну или быть выдворенным.
Светлана Репина
21:07

Светлана Репина

В вернувшейся из космоса капсуле оказалось больше астероидов, чем ожидалось

В вернувшейся из космоса капсуле оказалось больше астероидов, чем ожидалось

Ученые, работающие над открытием контейнера с образцами, содержащими камень и пыль с астероида Бенну, столкнулись с проблемой: их слишком много.
Светлана Репина
21:03

Светлана Репина

Индия требует от Канады выслать из страны 41 из 62 дипломатов

Индия требует от Канады выслать из страны 41 из 62 дипломатов

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Индия потребовала от Канады выслать 41 из 62 своих дипломатов из страны.