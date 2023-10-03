Как сложилась судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной на Земле

Иван Поддубный - настоящий русский богатырь, заслуженный артист РСФСР, мастер спорта, пятикратный чемпион мира по борьбе.
Лучшей и единственной ученицей он называл именно Агафью Завидную.
Она была из тех редких женщин, которые могли не просто похвастаться недюжинной силой, но даже бороться на равных с сильнейшими мужчинами-атлетами.
Откуда же взялся этот самородок, каким был путь к успеху у этой выдающейся спортсменки и почему так нелепо оборвался?..
Чудо-ребенок
Родилась Агафья при необычных обстоятельствах. У родителей она была долгожданным ребенком и явилась, словно чудо, дар небес.
Они очень долго были бездетными и уже почти отчаялись. Пара просила помощи даже у знахарей.
Вдруг, в один момент, непонятно почему, у них начали появляться дети, один за другим. Первой родилась именно Агафья.
Это случилось, когда матери исполнилось 30 лет, а отцу стукнуло уже 60. Потом у них было еще 13 детей, но выжили из них только 4.
Агафья была не по годам рослая и физически крепкая, к тому же очень миловидная.
В 12 лет она уже казалась взрослой совершеннолетней девушкой, поэтому и ухажеров было хоть отбавляй.
Родители страшно переживали из-за этого, но напрасно: сильная девочка отлично могла постоять за себя уже тогда, обидеть ее точно никто не мог.
Встреча с Поддубным
В 12 лет эта девочка-силачка устроилась на работу горничной в гостиницу родного города.
Там она при необходимости без труда двигала тяжелую мебель, чем крайне удивляла коллег и постояльцев.
В один прекрасный день судьба свела ее с легендарным силачем Иваном Поддубным.
Когда он познакомился в Агафьей, то был глубоко впечатлен ее способностями.
Он пришел к родителям девочки и сразу сообщил, что это одаренное создание точно станет звездой, если пойдет выступать к нему в цирк.
Поддубный смог убедить чету Завидных отдать ребенка на обучение цирковому ремеслу. После этого Агафья начала свой стремительный путь к успеху.
Молодая артистка
Уже в с первых дней тренировок ошеломленный Поддубный понял, что Агафья действительно самородок.
Девушка легко жонглировала тяжеленными гирями, которые мог поднять только ее наставник и то после серии подходов и подготовительных упражнений.
Ученица была прилежной, но неуклюжей, это бросалось в глаза во время занятий со спортивными снарядами.
Однако такая нерасторопность и угловатость движений быстро забывались на фоне невероятных силовых умений молодой силачки.
Через несколько лет юная Агафья уже участвовала в боях с профессионалами в своем деле, и это были мужчины - лучшие из лучших.
Она их легко побеждала, а вот встреча с эстонской спортсменкой Мариной Лурс закончилась неудачой.
Сказалось отсутствие опыта, и победа досталась более подготовленной сопернице.
Незавидный конец пути Агафьи Завидной
Так случилось, что Завидная, став уже известной артисткой, решила работать одна. Тут они расстались с Поддубным, и каждый пошел своей дорогой.
Агафья была на пике популярности, ей сопутствовал головокружительный успех.
На выступлениях женщины-богатыря всегда собирались полные залы. Деньги текли рекой.
Однажды все рухнуло, жизнь пошла под откос так же внезапно и одномоментно, как перед этим повела в гору и посулила славу и богатство.
Как-то Агафья гастролировала с артистами по стране и попала в переделку.
Бандитская шайка устроила засаду во время проезда труппы по украинским степям, пытаясь ограбить.
Женщина-богатырь попробовала защитить людей и имущество, но была серьезно ранена ударом сабли. О цирковой карьере пришлось забыть.
Агафья вернулась домой и потратила почти все заработанные деньги на долгое лечение.
Когда силачка начала поправляться и почти вернулась к нормальной жизни, за ней приударил местный милиционер.
Он не давал Агафье проходу, в какой-то момент между ними произошла одна из многочисленных ссор, мужчина выхватил револьвер и в упор выстрелил в Завидную.
Новое ранение привело к череде операций, денег больше не осталось.
Некогда знаменитая силачка, которая купалась в деньгах, теперь жила в глубокой бедности.
После очередного оперативного лечения Завидная так и не смогла восстановиться и умерла.
Ее жизнь на тот момент протекала почти в полной нищете и одиночестве, дожила богатырша-Агафья лишь до 50 лет.
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