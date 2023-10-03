Как сложилась судьба Агафьи Завидной, которую называли самой сильной женщиной на Земле

Иван Поддубный - настоящий русский богатырь, заслуженный артист РСФСР, мастер спорта, пятикратный чемпион мира по борьбе.

Лучшей и единственной ученицей он называл именно Агафью Завидную.

Она была из тех редких женщин, которые могли не просто похвастаться недюжинной силой, но даже бороться на равных с сильнейшими мужчинами-атлетами.

Откуда же взялся этот самородок, каким был путь к успеху у этой выдающейся спортсменки и почему так нелепо оборвался?..

Чудо-ребенок

Родилась Агафья при необычных обстоятельствах. У родителей она была долгожданным ребенком и явилась, словно чудо, дар небес.

Они очень долго были бездетными и уже почти отчаялись. Пара просила помощи даже у знахарей.

Вдруг, в один момент, непонятно почему, у них начали появляться дети, один за другим. Первой родилась именно Агафья.

Это случилось, когда матери исполнилось 30 лет, а отцу стукнуло уже 60. Потом у них было еще 13 детей, но выжили из них только 4.

Агафья была не по годам рослая и физически крепкая, к тому же очень миловидная.

В 12 лет она уже казалась взрослой совершеннолетней девушкой, поэтому и ухажеров было хоть отбавляй.

Родители страшно переживали из-за этого, но напрасно: сильная девочка отлично могла постоять за себя уже тогда, обидеть ее точно никто не мог.