Apple признала проблемы перегрева iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Инженеры Apple сообщают, что проблемы устройства связаны с iOS 17, сообщает Forbes. Кроме того, портят статистику сторонние приложения, в том числе Uber.

Считается, что они перегружают чип A17 Pro, а решить проблему помогут исправления, которые должны внести разработчики приложений. Главной причиной, из-за которой перегреваются iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, является высокая фоновая активность.

Изменения фиксируются в течение нескольких первых дней после настройки либо восстановления устройства. Еще одна ошибка – работа iOS 17. Для ее устранения потребуется обновить программное обеспечение.

В целом представители компании уверены, что недостатки модели и перегрев в частности не могут оказать серьезного влияния на производительность устройства, срок эксплуатации и безопасность гаджета. Выявленные недостатки будут учтены и включены в iOS 17.1 и даже в будущие обновления iOS 17.0.3.