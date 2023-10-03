При обрушении церкви в Мексике погибли 10 человек

Известно о 23 госпитализированных, из которых 2 получили серьезные травмы. Инцидент произошел в штате Тамаулипас в городе Сьюдад-Мадеро.

В мексиканском городе Сьюдад-Мадеро в результате обрушения церковной крыши погибли 10 человек, пишет МИА «Россия сегодня» со ссылкой на сообщение пресс-службы министерства безопасности Тамаулипаса.

Согласно обновленным данным число пострадавших выросло до 60 человек, из этого числа 23 госпитализированы, «двое с серьезными травмами».

По данным регионального министерства безопасности жертвами трагедии стали десять человек. Из деталей также известно, что кровля храма рухнула прямо во время крещения. При этом точное число посетителей и духовных лиц, что могли находиться в это время в храме, – остается неизвестным.