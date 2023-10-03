В 2024 году Toyota может выпустить мини-Land Cruiser

Возможно, автомобиль будет называться Land Hopper. Автопроизводитель предложит комбинацию бензиновых и дизельных двигателей, возможно, гибридную трансмиссию, а в дальнейшем не исключено появление электрического варианта.

В качестве двигателей внутреннего сгорания используются 1,5-литровый гибрид с турбонаддувом, 1,8- и 2,0-литровые четырехцилиндровые бензиновые двигатели из глобального меню силовых агрегатов Corolla Cross, 2,5-литровый четырехцилиндровый гибрид от RAV4, двигатель с турбонаддувом.

2,8-литровый дизельный двигатель от пикапа HiLux и 2,7-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель без наддува, как сообщается, находятся в разработке.

Предполагаемые размеры составляют 171,3 дюйма в длину, 73 дюйма в ширину и 74 дюйма в высоту. Благодаря такому размеру Land Hopper будет на пять дюймов короче, чем Toyota Corolla Cross 2023 года, на два дюйма шире и на 10 дюймов выше.