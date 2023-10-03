Представлен Porsche 718 GT4 RS Panamericana Special с часами Tag Heuer

20:39 2023-10-03
Представлен Porsche 718 GT4 RS Panamericana Special с часами Tag Heuer

Тем, кто одинаково любит автомобили и часы, понравится этот уникальный Porsche 718 GT4 RS , созданный в сотрудничестве с Tag Heuer.

Porsche и Tag представили этот GT4 RS Panamericana Special на Rennsport Reunion в Лагуна Сека, и он создан как дань уважения купе Porsche 550, которые участвовали в гонках Carrera Panamericana 70 лет назад. 

Для автомобиля использовалась краска Le Mans Silver Metallic, которая была разработана несколько лет назад для 911 Carrera GTS Le Mans Centenaire Edition. Большой логотип Tag Heuer на капоте и боковых лопастях крыла выполнен в сером цвете. 

Логотип Pegasus, который вы видите на автомобиле, является отсылкой к старому логотипу Mobil Oil, который был спонсором еще во времена гонок 550 Coupe. Кроме того, Porsche заявляет, что воссоздаст Pegasus в виде наклейки, если кто-то захочет купить его для своей машины.

Porsche использует кожу Guards Red и много черного анодированного алюминия для контраста. Однако интересной деталью интерьера является модуль секундомера Tag Heuer на центральной консоли. 

Левые часы — это просто часы, показывающие время. Между тем, правые часы — это секундомер для определения времени ралли. 

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