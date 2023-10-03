US Marshals продают с аукциона коллекцию из 32 автомобилей ютубера

Теперь коллекция автомобилей, которая была показана на его канале YouTube с 818 000 подписчиков, выставлена на аукцион через US Marshals.

Коллекция насчитывает 32 автомобиля и еще несколько десятков мотоциклов. Хедлайнером стал Lamborghini Aventador в ливрее Power Rangers для YouTube-канала.

В коллекцию также входят два Lamborghini Huracan, современный Acura NSX, Audi R8 V-10, Chevrolet Impala SS 1996 года и, конечно же, пять отдельных продуктов Stellantis, оснащенных вариантами вездесущего двигателя Hellcat.

Билл Омар Карраскильо, более известный как Оми в «Адской кошке», приговорен к пяти с половиной годам тюремного заключения за «пиратство кабельного телевидения, мошенничество с устройствами доступа, мошенничество с использованием электронных средств связи, отмывание денег и нарушение авторских прав на сотни тысяч долларов».