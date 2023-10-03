Налогоплательщики США платят крупные суммы за поездки Байдена в Делавэр

Он и первая леди Джилл Байден регулярно посещают свои дома в Гринвилле и Рехобот-Бич, причем президента часто видели катающимся на велосипеде и посещающим церковь.

Байден совершил 76 поездок в Делавэр с момента своей инаугурации. В среднем поездки Байдена длились около трех с половиной дней, при этом его самая длинная зарегистрированная поездка длилась 11 дней.

В целом с 20 января 2021 года Байден провел в Делавэре как минимум 265 дней. Округ Нью-Касл потратил более 3,27 миллиона долларов на полицию и услуги скорой медицинской помощи Байдену за последние три года.

За финансовый год, заканчивающийся в 2021 году, округ Нью-Касл получил 930 859,47 долларов в качестве компенсации за защиту Байдена. В следующем году округу было возмещено 739 222,96 долларов, которые он получил только 13 сентября.