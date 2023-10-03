Нобелевскую премию по физике вручили троим ученым, раскрывшим тайны атома

21:00 2023-10-03
Нобелевскую премию по физике вручили троим ученым, раскрывшим тайны атома

Ученые Пьер Агостини, Ференц Краус и Анн Л'Уилье получили Нобелевскую премию по физике 2023 года за создание ультракоротких импульсов света, которые могут дать представление об изменениях внутри атомов.

В академии, присуждающей премию, заявили, что их исследования дали человечеству новые инструменты для изучения движения электронов внутри атомов и молекул — явления, которое долгое время считалось невозможным отследить.

Изменения в электронах происходят за несколько десятых долей аттосекунды, единицу настолько короткую, что в одной секунде столько же аттосекунд, сколько секунд прошло с момента рождения Вселенной.

Эта область также перспективна в таких областях, как новый метод диагностики in vitro для обнаружения характерных молекулярных следов заболеваний в образцах крови.

За объявлением премии по физике, которая будет объявлена в начале октября подряд, последуют премии по химии, литературе, миру и экономике.

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