Нобелевскую премию по физике вручили троим ученым, раскрывшим тайны атома

В академии, присуждающей премию, заявили, что их исследования дали человечеству новые инструменты для изучения движения электронов внутри атомов и молекул — явления, которое долгое время считалось невозможным отследить.

Изменения в электронах происходят за несколько десятых долей аттосекунды, единицу настолько короткую, что в одной секунде столько же аттосекунд, сколько секунд прошло с момента рождения Вселенной.

Эта область также перспективна в таких областях, как новый метод диагностики in vitro для обнаружения характерных молекулярных следов заболеваний в образцах крови.

За объявлением премии по физике, которая будет объявлена в начале октября подряд, последуют премии по химии, литературе, миру и экономике.