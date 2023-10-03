Индия требует от Канады выслать из страны 41 из 62 дипломатов

21:03 2023-10-03
Индия требует от Канады выслать из страны 41 из 62 дипломатов

Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщает, что Индия потребовала от Канады выслать 41 из 62 своих дипломатов из страны.

Министерство иностранных дел Индии отказалось от комментариев, но официальный представитель министерства Ариндам Багчи ранее призывал к сокращению числа канадских дипломатов в Индии, заявив, что они превосходят численность индийского персонала в Канаде.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил в прошлом месяце, что существуют «достоверные утверждения» о причастности Индии к убийству Хардипа Сингха Ниджара, 45-летнего сикхского лидера, который был убит вооруженными людьми в масках в июне в Суррее, недалеко от Ванкувера. 

Во вторник Трюдо не подтвердил количество дипломатов, которым было приказано покинуть страну, но предположил, что Канада не будет принимать ответных мер.

Индия также отменила визы для канадцев. Канада не приняла за это ответных мер. Ранее Индия выслала высокопоставленного канадского дипломата после того, как Канада выслала высокопоставленного индийского дипломата.

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