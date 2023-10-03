В вернувшейся из космоса капсуле оказалось больше астероидов, чем ожидалось

21:07 2023-10-03
В вернувшейся из космоса капсуле оказалось больше астероидов, чем ожидалось

Ученые, работающие над открытием контейнера с образцами, содержащими камень и пыль с астероида Бенну, столкнулись с проблемой: их слишком много.

Процесс разборки головки TAGSAM занимает больше времени, чем ожидалось, из-за обилия материала, обнаруженного при снятии крышки контейнера.

Бенну — небольшой околоземный астероид, который приближается к Земле каждые шесть лет или около того. Ученые полагают, что Бенну мог оторваться от гораздо более крупного, богатого углеродом астероида и с тех пор подлетел гораздо ближе к Земле. 

Анализ образца астероида может помочь ученым собрать воедино историю происхождения Земли и то, как строительные блоки жизни могли быть доставлены на нашу планету с помощью астероидов.

В ближайшие недели команда кураторов Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне перенесет капсулу TAGSAM в другой специализированный перчаточный бокс, где ее разберут, чтобы достать крупный образец.

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