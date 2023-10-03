Пакистан приказал нелегальным иммигрантам, в том числе 1,73 миллиона афганцев, покинуть страну

21:12 2023-10-03
Пакистан приказал нелегальным иммигрантам, в том числе 1,73 миллиона афганцев, покинуть страну

Пакистан во вторник приказал всем нелегальным иммигрантам, включая 1,73 миллиона граждан Афганистана, покинуть страну или быть выдворенным.

Это произошло после того, как выяснилось, что 14 из 24 взрывов смертников в стране в этом году были совершены гражданами Афганистана.

Заявление Исламабада знаменует собой новый минимум в его отношениях с Кабулом, которые ухудшились после пограничных столкновений между соседями из Южной Азии в прошлом месяце.

«Мы дали им крайний срок — 1 ноября», — заявил министр внутренних дел Сарфраз Бугти, добавив, что все нелегальные иммигранты должны покинуть страну добровольно или им грозит насильственное выдворение после этой даты.

Бугти сообщил, что около 1,73 миллиона афганских граждан, находящихся в Пакистане, не имеют юридических документов, позволяющих остаться, добавив, что в Пакистане проживает в общей сложности 4,4 миллиона афганских беженцев.

На прошлой неделе два террориста-смертника совершили нападение на религиозные собрания в Пакистане, в результате чего погибли по меньшей мере 57 человек. 

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