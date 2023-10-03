Эрдоган заявил, что Турция ожидает от союзников большей поддержки в борьбе с терроризмом

Эрдоган выступил с этим заявлением после того, как во вторник турецкая полиция провела рейды по всей стране, задержав десятки подозреваемых в связях с запрещенной Рабочей партией Курдистана (РПК).

«Мы хотим видеть конкретные шаги со стороны друзей в дополнение к посланиям осуждения», - заявил Эрдоган на церемонии открытия здания Государственного совета в Анкаре.

Двое нападавших взорвали бомбу возле правительственного здания в Анкаре в воскресенье, ранив двух полицейских. Оба нападавших были убиты.

РПК, признанная Турцией, Европейским Союзом и Соединенными Штатами террористической организацией, взяла на себя ответственность за нападение, первое за последние годы в турецкой столице.