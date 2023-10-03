Илону Маску грозит иск о мошенничестве за позднее раскрытие доли в Twitter

Это связано со слишком долгим ожиданием раскрытия информации о том, что он инвестировал в компанию.

акционеры, участвующие в предложенном групповом иске, могут попытаться доказать, что Маск намеревался обмануть их, подождав 11 дней после крайнего срока Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы раскрыть, что он купил 5% акции Twitter.

Акционеры во главе с пенсионным фондом пожарных Оклахомы заявили, что Маск сэкономил более 200 миллионов долларов, увеличив свою долю в Twitter и спокойно поговорив с руководителями о своих планах, прежде чем окончательно раскрыть 9,2% акций в апреле 2022 года.

Акционеры также заявили, что продали акции Twitter по искусственно заниженным ценам, потому что Маск скрывал, что делает.