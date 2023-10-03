Киркоров назвал артиста номер один на российской сцене

Своим мнением Филипп Киркоров поделился во время интервью для издания «Комсомольская правда».

Как отметил мужчина, он считает, что сейчас артистом номер один на российской сцене является Анна Asti. К слову, на днях Киркоров побывал на презентации новой пластинки певицы.

Он подчеркнул, что одним из первых услышал свежий альбом знаменитости. «Аня — настоящая царица. Не зря и альбом так называется», — отметил исполнитель во время беседы с представителями прессы. К слову, Анна решила дальше развиваться в музыкальной сфере.

Она не только активно выпускает новые композиции и выступает с концертами, но также открыла свой музыкальный лейбл «Феникс». Известно, что сотрудничать она будет со многими популярными исполнителями.