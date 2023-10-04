Слава Комиссаренко подал на развод с женой-вебкамщицей

08:02 2023-10-04
Слава Комиссаренко подал на развод с женой-вебкамщицей

Комик заявил об этом во всеуслышание во время своего последнего выступления в Вене.

19-го сентября юморист поделился радостным событием: в свои 38 лет мужчина женился. Но семейное счастье было недолгим: пользователи сети узнали в молодой жене Комиссаренко вэбкам-модель Юлию Шашкову, сообщает 5-tv.ru..

Слава, похоже, к скандалу с юмором отнестись не смог. Комик на своем последнем выступлении в Вене заявил, что разводится.

Как оказалось, избранница Комиссаренко на жизнь зарабатывала откровенными видео. По информации из открытых источников, девушка до карьеры в вэбкам- сфере оказывала даже интим-услуги по вызову.

Жениху 26-летняя Шашкова о своем прошлом ничего не рассказала. Более того - она подрабатывала и после знакомства со Славой, не отказывая клиентам в отношениях.

Слава Комиссаренко в феврале 2022-го года покинул Россию и сейчас живет в Турции, где и произошла эта злополучная свадьба.

Показать следующие комментарии
Фото
Наталья Гончарова
10:19

Наталья Гончарова

Причины отмены концерта Белого во Франции озвучены

Причины отмены концерта Белого во Франции озвучены

Стало известно, что выступление актера Анатолия Белого не состоится во Франции. Что стало причиной отмены мероприятия?
Светлана Игнатьева
09:53

Светлана Игнатьева

Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

Пара подсчитала, что это намного дешевле, чем жизнь в доме престарелых. Теперь супруги планируют купить тур на новый корабль и пробыть там еще год.
Светлана Игнатьева
09:26

Светлана Игнатьева

Андрей Разин на Троекуровском кладбище в Москве строит фамильный склеп

Андрей Разин на Троекуровском кладбище в Москве строит фамильный склеп

Стройка ведется недалеко от захоронения Юрия Шатунова. Продюсер «Ласкового мая» намерен захоронить в склепе зуб покойного.
Светлана Игнатьева
09:20

Светлана Игнатьева

В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

В основу ленты легла реальная история о кругосветке россиянина на воздушном шаре. В фильме Конюхова сыграл Федор Бондарчук.
Светлана Игнатьева
08:57

Светлана Игнатьева

От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

От коронавируса умер культовый греческий поэт-песенник Лефтерис Хапсиадис

69-летний автор популярных текстов попал в клинику с переломом, но при лечении заразился опасной инфекцией.
Светлана Игнатьева
08:48

Светлана Игнатьева

Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

Звезду «Игры престолов» актера Джозефа Гатта судят за сексуальные контакты с несовершеннолетним

51-летнему артисту также предъявили обвинение за хранение боевого оружия. Он отрицает свою вину.
Светлана Игнатьева
08:36

Светлана Игнатьева

Полина Гагарина снимается в новом сериале «Красные линии» в главной роли

Полина Гагарина снимается в новом сериале «Красные линии» в главной роли

Певица заявила, что для нее это возможность попробовать другую жизнь абсолютно легально, без оглядки на первую профессию.