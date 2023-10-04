Слава Комиссаренко подал на развод с женой-вебкамщицей

19-го сентября юморист поделился радостным событием: в свои 38 лет мужчина женился. Но семейное счастье было недолгим: пользователи сети узнали в молодой жене Комиссаренко вэбкам-модель Юлию Шашкову, сообщает 5-tv.ru..

Слава, похоже, к скандалу с юмором отнестись не смог. Комик на своем последнем выступлении в Вене заявил, что разводится.

Как оказалось, избранница Комиссаренко на жизнь зарабатывала откровенными видео. По информации из открытых источников, девушка до карьеры в вэбкам- сфере оказывала даже интим-услуги по вызову.

Жениху 26-летняя Шашкова о своем прошлом ничего не рассказала. Более того - она подрабатывала и после знакомства со Славой, не отказывая клиентам в отношениях.

Слава Комиссаренко в феврале 2022-го года покинул Россию и сейчас живет в Турции, где и произошла эта злополучная свадьба.