В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

09:20 2023-10-04
В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

В основу ленты легла реальная история о кругосветке россиянина на воздушном шаре. В фильме Конюхова сыграл Федор Бондарчук.

Художественный фильм "Повелитель ветра" режиссера Игоря Волошина выходит на большие экраны 5 октября, сообщает КП.

В основу ленты легла реальная история о путешественнике Федоре Конюхове. В 2016-м году россиянин в одиночестве совершил кругосветное путешествие. Издание уточняет, что в фильме его сыграл Федор Бондарчук. 

Кругосветное путешествие знаменитого путешественника на воздушном шаре длилось 11 дней и завершилось в Австралии. Он обогнул весь земной шар. Полет осуществлялся на скорости от 60 до 200 километров в час. 

Путешественник сталкивался со стихией, переживал трудности при полете, но всегда шел вперед, невзирая ни на что. 

Всего Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций в опасные точки Земли. Он установил 25 мировых рекордов, многие из них занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Конюхов – единственный в мире, кто смог на весельной лодке пересечь с востока на запад и с запада на восток Тихий океан. 

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