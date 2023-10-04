В широкий прокат вышла картина «Повелитель ветра» о путешественнике Федоре Конюхове

Художественный фильм "Повелитель ветра" режиссера Игоря Волошина выходит на большие экраны 5 октября, сообщает КП.

В основу ленты легла реальная история о путешественнике Федоре Конюхове. В 2016-м году россиянин в одиночестве совершил кругосветное путешествие. Издание уточняет, что в фильме его сыграл Федор Бондарчук.

Кругосветное путешествие знаменитого путешественника на воздушном шаре длилось 11 дней и завершилось в Австралии. Он обогнул весь земной шар. Полет осуществлялся на скорости от 60 до 200 километров в час.

Путешественник сталкивался со стихией, переживал трудности при полете, но всегда шел вперед, невзирая ни на что.

Всего Федор Конюхов совершил более 50 экспедиций в опасные точки Земли. Он установил 25 мировых рекордов, многие из них занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Конюхов – единственный в мире, кто смог на весельной лодке пересечь с востока на запад и с запада на восток Тихий океан.