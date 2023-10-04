Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

09:53 2023-10-04
Пенсионеры из Австралии заплатили за 51 круиз подряд и плавают на корабле полтора года

Пара подсчитала, что это намного дешевле, чем жизнь в доме престарелых. Теперь супруги планируют купить тур на новый корабль и пробыть там еще год.

Пара австралийских пенсионеров нашла бюджетную альтернативу дому престарелых. Супруги около полутора лет провели в морских круизах, и останавливаться на этом не собираются, сообщает Snob.ru.

Марти и Джесс Ансен уже побывали в 51 морском путешествии. По их словам, это в разы дешевле, чем жизнь в доме престарелых.

На борту корабля Coral Princess пара находится более 450 дней. Это дольше, нежели кто-либо из членов экипажа. На сушу супруги при этом сходить не планируют.

Они считают, что в их нынешней жизни есть немало преимуществ. К примеру, пенсионерам не надо заниматься уборкой и готовкой, потому что это делает персонал.

По словам капитана судна, пенсионеры стали местными суперзвездами. Они знакомятся с другими пассажирами, активно проводят досуг: участвуют в развлекательных программах, а утро начинают с игры в пинг-понг. 

Через несколько месяцев пара ненадолго высадится на берег, чтобы затем подняться на борт другого лайнера - Crown Princess. Это более крупный корабль, на котором пенсионеры намерены провести как минимум год.

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