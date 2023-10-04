Причины отмены концерта Белого во Франции озвучены

4 октября на сцену парижского театра "Ранелаг", рассчитанного на 300 мест, должен был выйти Анатолий Белый в рамках постановки "Я здесь".

Несмотря на афишу, где спектакль назывался уникальным и покорившим весь мир, он был отменен за пару дней до события.

Причиной эксперты называют плохие продажи. Фанаты знаменитости, успевшие приобрести билет, получили уведомление о том, что спектакля не будет.

Зрители опасаются того, что им не удастся вернуть потраченные средства.

Сам Белый никак не комментирует ситуацию в соцсетях.